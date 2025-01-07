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11:57, 7 января 2025Культура

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек завершили процедуру развода

People: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально завершили развод
Алина Черненко

Фото: Faye Sadou / Globallookpress.com

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек официально завершили процедуру развода. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что решение суда было вынесено почти через 20 недель после того, как актриса подала заявление о расторжении брака.

Как пишет издание, знаменитости, которые возобновили свой роман в 2021 году, поженились на закрытой церемонии в Лас-Вегасе в июле 2022 года. Позже они организовали свадебную церемонию в Джорджии перед друзьями и семьей. Лопес подала заявление о разводе ровно через два года после этого события, сославшись на непримиримые разногласия в качестве причины разрыва.

В конце декабря сообщалось, что находящиеся в процессе развода Лопес и Аффлек обменялись рождественскими подарками в преддверии католического Рождества. Экс-возлюбленных заметили вместе во время обеда в Западном Голливуде.

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