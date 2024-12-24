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16:30, 24 декабря 2024Культура

Находящиеся в процессе развода Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обменялись подарками

ДжейЛо и Бен Аффлек обменялись рождественскими подарками на фоне развода
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ROL-Juliano / X17online.com / Legion-Media

Находящиеся в процессе развода американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек обменялись рождественскими подарками в преддверии праздника. Об этом пишет New York Post.

Экс-возлюбленных заметили вместе во время обеда в Западном Голливуде в воскресенье, 22 декабря. Отмечается, что они провели вместе около получаса. «Бен и Дженнифер по-прежнему поддерживают связь и общаются, когда дело касается их детей», — поделился инсайдер.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек провел время с двумя бывшими женами.

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