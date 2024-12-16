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20:27, 16 декабря 2024Культура

Бен Аффлек провел время с двумя бывшими женами

Актер Бен Аффлек пришел на школьное выступление дочери с двумя бывшими женами
Андрей Шеньшаков
Бен Аффлек

Бен Аффлек. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Актер Бен Аффлек вместе с бывшими супругами Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер посетил школьные выступления своих детей. Об этом сообщает портал TMZ.

Аффлек и Гарнер пришли посмотреть на выступление общей 15-летней дочери Серафины. На этой же площадке была замечена Дженнифер Лопес, которая следила за номером своей 16-летней дочери от Марка Энтони Эммы.

Отмечается, что все трое непринужденно общались между собой, а родители Серафины приехали на мероприятие вместе. Кроме того, Бен пообщался и с дочерью Джей Ло, поздравив ее с выступлением.

Ранее стало известно, что Аффлек после развода с Лопес проводит время в компании другой бывшей — актрисы Дженнифер Гарнер. По информации СМИ, они даже собрались вместе отпраздновать Рождество.

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