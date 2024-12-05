Page Six: Бен Аффлек отпразднует Рождество с бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бывшая супруга актера Бена Аффлека Дженнифер Гарнер пригласила его отпраздновать вместе Рождество. Об этом сообщает таблоид Page Six.

Как сообщает источник, актриса предложила бывшему мужу провести праздники с ней и их общими детьми.

«Джен предложила Бену провести Рождество вместе, если он захочет. Это один из ее любимых праздников, и она хочет, чтобы семья собиралась вместе как можно чаще, так что это идеальный случай», — сообщил инсайдер.

Гарнер и Аффлек расстались из-за проблем с алкоголем, которые испытывал актер. Однако в последнее время, после расставания Бена с певицей Дженнифер Лопес, бывшая супруга начала много времени проводить в его компании, помогая справиться с драмой.

Отмечается, что новый возлюбленный актрисы Джон Миллер не очень доволен тем, сколько времени женщина тратит на проблемы Аффлека.

Ранее стало известно, что бывшие супруги были замечены вместе на акции в честь Дня благодарения. Гарнер и Аффлек покормили бездомных, раздав продукты и все необходимое нуждающимся.