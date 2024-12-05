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16:19, 5 декабря 2024Культура

Бен Аффлек отпразднует Рождество с бывшей женой

Page Six: Бен Аффлек отпразднует Рождество с бывшей женой Дженнифер Гарнер
Андрей Шеньшаков

Фото: Bellocqimages / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Бывшая супруга актера Бена Аффлека Дженнифер Гарнер пригласила его отпраздновать вместе Рождество. Об этом сообщает таблоид Page Six.

Как сообщает источник, актриса предложила бывшему мужу провести праздники с ней и их общими детьми.

«Джен предложила Бену провести Рождество вместе, если он захочет. Это один из ее любимых праздников, и она хочет, чтобы семья собиралась вместе как можно чаще, так что это идеальный случай», — сообщил инсайдер.

Гарнер и Аффлек расстались из-за проблем с алкоголем, которые испытывал актер. Однако в последнее время, после расставания Бена с певицей Дженнифер Лопес, бывшая супруга начала много времени проводить в его компании, помогая справиться с драмой.

Отмечается, что новый возлюбленный актрисы Джон Миллер не очень доволен тем, сколько времени женщина тратит на проблемы Аффлека.

Ранее стало известно, что бывшие супруги были замечены вместе на акции в честь Дня благодарения. Гарнер и Аффлек покормили бездомных, раздав продукты и все необходимое нуждающимся.

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