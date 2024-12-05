Бен Аффлек отпразднует Рождество с бывшей женой

Бывшая супруга актера Бена Аффлека Дженнифер Гарнер пригласила его отпраздновать вместе Рождество. Об этом сообщает таблоид Page Six.
Как сообщает источник, актриса предложила бывшему мужу провести праздники с ней и их общими детьми.
«Джен предложила Бену провести Рождество вместе, если он захочет. Это один из ее любимых праздников, и она хочет, чтобы семья собиралась вместе как можно чаще, так что это идеальный случай», — сообщил инсайдер.
Гарнер и Аффлек расстались из-за проблем с алкоголем, которые испытывал актер. Однако в последнее время, после расставания Бена с певицей Дженнифер Лопес, бывшая супруга начала много времени проводить в его компании, помогая справиться с драмой.
Отмечается, что новый возлюбленный актрисы Джон Миллер не очень доволен тем, сколько времени женщина тратит на проблемы Аффлека.
Ранее стало известно, что бывшие супруги были замечены вместе на акции в честь Дня благодарения. Гарнер и Аффлек покормили бездомных, раздав продукты и все необходимое нуждающимся.