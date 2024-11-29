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20:03, 29 ноября 2024Культура

Бен Аффлек покормил бездомных со своей бывшей женой

Бывшие супруги Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер раздали бездомным продукты
Андрей Шеньшаков

Фото: Eibner Stevens / Globallookpress.com

Актеры и бывшие супруги Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер раздали еду бездомным в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал TMZ.

Как отмечает издание, недавно расставшийся с Дженнифер Лопес Аффлек много времени проводит с Гарнер, которая помогает актеру справиться с расставанием. На этот раз бывшие возлюбленные встретились, чтобы вместе с тремя детьми раздать бездомным продукты на американский праздник День благодарения.

Артисты поженились в 2005 году, начав встречаться еще на съемках фильма «Перл-Харбор». Пара рассталась в 2015 году, но бывшие супруги остались друзьями. С тех пор Бен успел жениться и развестись с Дженнифер Лопес, а Гарнер готовится к свадьбе со своим новым возлюбленным.

Ранее стало известно, что Аффлек и Лопес продолжают общаться после развода, но отношения между бывшими напряженные. Отмечалось, что актер и певица не намерены восстанавливать отношения.

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