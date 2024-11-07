Раскрыты детали отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на фоне развода

ET: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек ограниченно общаются на фоне развода

Раскрыты детали взаимоотношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека после расставания. Об этом Entertainment Tonight рассказал источник.

По словам собеседника программы, на фоне развода звезды «ограниченно общаются». «У бывшей пары в целом все хорошо, но в данный момент они сосредоточены на своих семьях, рабочих обязательствах и просто движении вперед», — сказал он. Инсайдер также подчеркнул, что никто из бывших возлюбленных не нацелен на воссоединение.

Ранее Бен Аффлек описал Дженнифер Лопес одним словом после расставания.