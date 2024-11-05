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13:13, 5 ноября 2024Культура

Бен Аффлек описал Дженнифер Лопес одним словом после расставания

Бен Аффлек высказался об актерской игре Дженнифер Лопес после расставания
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Бен Аффлек дал редкий комментарий после расставания с голливудской актрисой Дженнифер Лопес и описал ее одним словом. Об этом пишет TMZ.

Артист высказался об актерской игре бывшей возлюбленной в спортивной драме «Неудержимый». «Дженнифер потрясающая», — заявил он.

Сюжет картины разворачивается вокруг истории героини Лопес по имени Джуди Роблес, поддерживающей сына с ограниченными возможностями, который решил стать спортсменом. Кинолента основана на реальных событиях.

Ранее Дженнифер Лопес сбежала с автограф-сессии после того, как ей задали вопрос об экс-возлюбленном, рэпере P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), который обвиняется в торговле людьми и сексуальных преступлениях.

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