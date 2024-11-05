Бен Аффлек описал Дженнифер Лопес одним словом после расставания

Бен Аффлек высказался об актерской игре Дженнифер Лопес после расставания

Актер Бен Аффлек дал редкий комментарий после расставания с голливудской актрисой Дженнифер Лопес и описал ее одним словом. Об этом пишет TMZ.

Артист высказался об актерской игре бывшей возлюбленной в спортивной драме «Неудержимый». «Дженнифер потрясающая», — заявил он.

Сюжет картины разворачивается вокруг истории героини Лопес по имени Джуди Роблес, поддерживающей сына с ограниченными возможностями, который решил стать спортсменом. Кинолента основана на реальных событиях.

Ранее Дженнифер Лопес сбежала с автограф-сессии после того, как ей задали вопрос об экс-возлюбленном, рэпере P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), который обвиняется в торговле людьми и сексуальных преступлениях.