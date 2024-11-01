Дженнифер Лопес сбежала с автограф-сессии после вопроса о P.Diddy

Дженнифер Лопес поспешно удалилась с автограф-сессии после вопроса о P.Diddy

Дженнифер Лопес сбежала с автограф-сессии после того, как ей задали вопрос об экс-возлюбленном, рэпере P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), который обвиняется в торговле людьми и сексуальных преступлениях. Об этом сообщает RadarOnline.

«Есть ли у вас какие-либо комментарии по поводу P.Diddy и обвинений?» — спросила девушка из толпы, после чего артистка поспешно удалилась.

По словам источников, связь артистов в прошлом является для Лопес «пиар-катастрофой», наносящей вред ее здоровью. «Это усиливает ее и без того огромный уровень стресса, так как она переживает развод с [актером Беном] Аффлеком. Но рано или поздно ей придется сесть и рассказать то, что она знала, поскольку ее даже могут вызвать в качестве свидетеля на суде над P.Diddy», — добавил собеседник портала.

Ранее стало известно, что рэпер Даниэль Эрнандес, известный как Tekashi 6ix9ine, содержится в том же изоляторе, где ожидает суда P.Diddy.