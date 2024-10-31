Собиравшийся в Россию рэпер оказался в одном изоляторе с P.Diddy

Скандальный рэпер Tekashi 6ix9ine попал в тот же изолятор, где сидит P.Diddy

Рэпер Даниэль Эрнандес, известный как Tekashi 6ix9ine, содержится в том же изоляторе, где ожидает суда P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом сообщает телеканал ABC.

По информации издания, арестованный за нарушения условий условно-досрочного освобождения Tekashi помещен в ожидании суда в Metropolitan Detention Center в Нью-Йорке. Именно там содержится его коллега P.Diddy, обвиненный в торговле людьми и сексуальных преступлениях.

6ix9ine был задержан полицией за самовольную поездку на выходные в Лас-Вегас. Кроме того, он пропустил положенный вышедшим по УДО тест на наркотики. Позже в его крови нашли содержание метамфетамина. В 2019 году рэпер признал себя виновным в нескольких преступлениях и отбыл 2 года в колонии, выйдя на свободу в августе 2020-го.

Ранее сообщалось, что в начале года Эрнандес был арестован в Доминиканской республике по обвинению в домашнем насилии.