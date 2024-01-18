Рэпера 6ix9ine снова арестовали

Власти Доминиканской Республики арестовали американского рэпера Tekashi 6ix9ine

Власти Доминиканской Республики сова арестовали американского хип-хоп исполнителя Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает AP News.

По словам официальных лиц, рэпер содержится в тюрьме в Санто-Доминго. Он предстанет перед судом, где будет принято решение, останется ли Эрнандес в тюрьме или будет освобожден под залог, пока расследование продолжается.

В августе Tekashi 6ix9ine был арестован во Флориде, США, за неявку в суд. Ему пришлось заплатить две тысячи долларов, чтобы выйти на свободу под залог.

22 марта стало известно, что музыканта избили в спортзале. По словам адвоката Tekashi, группа неизвестных вытащила исполнителя из сауны. Затем мужчины повалили его на пол и стали избивать кулаками и ногами. Артиста госпитализировали с травмами челюсти, ребер и спины. О причинах нападения не сообщалось.