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19:04, 18 января 2024Культура

Рэпера 6ix9ine снова арестовали

Власти Доминиканской Республики арестовали американского рэпера Tekashi 6ix9ine

Фото: Luca Bruno / AP

Власти Доминиканской Республики сова арестовали американского хип-хоп исполнителя Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает AP News.

По словам официальных лиц, рэпер содержится в тюрьме в Санто-Доминго. Он предстанет перед судом, где будет принято решение, останется ли Эрнандес в тюрьме или будет освобожден под залог, пока расследование продолжается.

В августе Tekashi 6ix9ine был арестован во Флориде, США, за неявку в суд. Ему пришлось заплатить две тысячи долларов, чтобы выйти на свободу под залог.

22 марта стало известно, что музыканта избили в спортзале. По словам адвоката Tekashi, группа неизвестных вытащила исполнителя из сауны. Затем мужчины повалили его на пол и стали избивать кулаками и ногами. Артиста госпитализировали с травмами челюсти, ребер и спины. О причинах нападения не сообщалось.

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