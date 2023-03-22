Американского рэпера 6ix9ine избили в спортзале Флориды

Американского рэпера Tekashi 6ix9ine избили в спортзале Флориды, он госпитализирован

Американского рэпера Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) избили в одном из спортзалов Флориды. Ролик инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам адвоката Эрнандеса, группа неизвестных вытащила исполнителя из сауны. Затем мужчины повалили рэпера на пол и стали избивать кулаками и ногами.

Артиста госпитализировали с травмами челюсти, ребер и спины. О причинах нападения не сообщается.

Ранее Tekashi 6ix9ine выгнали с бейсбольного стадиона в Майами, США, после того как он выпил слишком много алкоголя и начал вести себя шумно. «Он был сильно пьян и мешал другим гостям», — сообщил источник издания Page Six, подтвердив, что 26-летнего рэпера выпроводили за беспокойство фанатов. «Прошлой ночью там было много семей, и он беспокоил людей», — заключил он.

В январе Эрнандеса выгнали из ресторана El Tiesto в Майами за попытку бесплатно напоить друзей. Он без разрешения зашел за барную стойку и начал наливать из бутылки текилу прямо в рот посетителям. Они же тем временем танцевали на барной стойке, хотя персонал просил этого не делать.

