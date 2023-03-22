Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:16, 22 марта 2023Культура

Американского рэпера 6ix9ine избили в спортзале Флориды

Американского рэпера Tekashi 6ix9ine избили в спортзале Флориды, он госпитализирован

Фото: Globallookpress.com

Американского рэпера Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) избили в одном из спортзалов Флориды. Ролик инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам адвоката Эрнандеса, группа неизвестных вытащила исполнителя из сауны. Затем мужчины повалили рэпера на пол и стали избивать кулаками и ногами.

Артиста госпитализировали с травмами челюсти, ребер и спины. О причинах нападения не сообщается.

Ранее Tekashi 6ix9ine выгнали с бейсбольного стадиона в Майами, США, после того как он выпил слишком много алкоголя и начал вести себя шумно. «Он был сильно пьян и мешал другим гостям», — сообщил источник издания Page Six, подтвердив, что 26-летнего рэпера выпроводили за беспокойство фанатов. «Прошлой ночью там было много семей, и он беспокоил людей», — заключил он.

В январе Эрнандеса выгнали из ресторана El Tiesto в Майами за попытку бесплатно напоить друзей. Он без разрешения зашел за барную стойку и начал наливать из бутылки текилу прямо в рот посетителям. Они же тем временем танцевали на барной стойке, хотя персонал просил этого не делать.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали надводные беспилотники
Российской экономике спрогнозировали продолжение падения
Американский финансист спрогнозировал банкротство еще 50 банкам в США
В ЛНР заявили об игнорировании Украиной мародерств ВСУ под Артемовском
Американского рэпера 6ix9ine избили в спортзале Флориды
США предупредили о распространении «зомби-наркотика»
Подросток погиб при стрельбе в США
Володин отреагировал на планы поставок Украине оружия с ядерным компонентом
Правительство Японии выделит миллиарды долларов для борьбы с ростом цен
Во Франции предупредили о «социальном взрыве» из-за пенсионной реформы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.