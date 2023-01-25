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14:45, 25 января 2023Культура

Рэпера 6ix9ine выгнали из ресторана за попытку бесплатно напоить друзей

Page Six: рэпера Tekashi 6ix9ine выгнали из ресторана за попытку бесплатно напоить друзей

Фото: Globallookpress.com

Американского рэпера Tekashi 6ix9ine выгнали из ресторана El Tiesto в Майами за попытку бесплатно напоить друзей. Об этом сообщает Page Six.

26-летний исполнитель без разрешения зашел за барную стойку и начал наливать из бутылки текилу прямо в рот посетителям. Они же тем временем танцевали на барной стойке, хотя персонал просил этого не делать. В итоге артиста и еще примерно 20 человек вывели из заведения.

Отмечается, что рэпер ушел без скандала, поскольку дружит с владельцем ресторана. Примерно через 20 минут после отъезда 6ix9ine в El Tiesto прибыл полицейский, который поговорил с сотрудником и тоже покинул заведение.

В прошлом году Tekashi 6ix9ine заявил, что Россия — его второй дом и он не боится приезжать в страну. «Я не боюсь приезжать к вам, потому что вы — моя семья, а Россия — мой второй дом. Если я умру, то не отправляйте меня в Америку, похороните меня в России», — сказал артист. С такой речью он выступил во время выступления в Москве.

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Евгений Шульгин
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