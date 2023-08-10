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16:58, 10 августа 2023Культура

Рэпера 6ix9ine арестовали за неявку в суд

The Sun: рэпера 6ix9ine арестовали за неявку в суд

Фото: Bennett Raglin / Getty Images for Power 105.1

Хип-хоп исполнитель Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) был арестован во Флориде, США, за неявку в суд. Об этом пишет газета The Sun.

Исполнитель был заключен в тюрьму округа Палм-Бич в среду вечером, 9 августа. При этом отмечается, что артист был освобожден из-под стражи примерно через три часа.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что Tekashi пришлось заплатить две тысячи долларов, чтобы выйти на свободу под залог.

Ранее Эрнандес раскритиковал троих мужчин, напавших на него в спортзале в Южной Флориде, США, назвав их трусливыми.

22 марта стало известно, что музыканта избили в спортзале. По словам адвоката Tekashi, группа неизвестных вытащила исполнителя из сауны. Затем мужчины повалили его на пол и стали избивать кулаками и ногами. Артиста госпитализировали с травмами челюсти, ребер и спины. О причинах нападения не сообщалось.

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    Варвара Кошечкина
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