Рэпер 6ix9ine назвал напавших на него мужчин трусами

Рэпер 6ix9ine впервые прокомментировал инцидент с избиением и назвал напавших трусами

Хип-хоп исполнитель Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) раскритиковал троих мужчин, напавших на него в спортзале в Южной Флориде, США, в начале этого месяца, назвав их трусливыми. Его цитирует Page Six.

Рэпер впервые публично высказался после того, как его избили. «Два года я ходил без охраны. Я не говорю, что продвигаю это, но теперь вы видите, что я действительно никогда ни от чего не прятался», — написал Эрнандес в соцсетях.

Ранее сообщалось, что американская полиция задержала троих подозреваемых в нападении и избиении Tekashi 6ix9ine.

22 марта стало известно, что музыканта избили в спортзале Флориды. По словам адвоката Эрнандеса, группа неизвестных вытащила исполнителя из сауны. Затем мужчины повалили его на пол и стали избивать кулаками и ногами. Артиста госпитализировали с травмами челюсти, ребер и спины. О причинах нападения не сообщалось.

