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12:06, 31 июля 2026 (обновлено: 12:16, 31 июля 2026)Из жизни

Бездомный нашел чемодан с останками женщины

В Греции в чемодане нашли останки британки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: makklyu / Shutterstock / Fotodom

В Афинах, Греция, останки 38-летней британки Элизабет Джейн Росс нашли в чемодане внутри заброшенного здания. Об этом сообщает Daily Mail.

Находку сделал бездомный 18 июля. Он заметил чемодан, из которого торчало нечто, похожее на человеческую конечность, и вызвал полицию. Женщину опознали не сразу, поскольку при ней не было документов. Ее идентифицировал Интерпол.

По данным следствия, Росс прилетела в Грецию 29 июня и остановилась у друзей. В последний раз ее видели 15 июля. Судмедэксперты предполагают, что в тот день ее и не стало. При этом мобильный телефон туристки все еще был активен. С его помощью предполагаемые преступники поддерживали видимость того, что Росс жива.

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Первичный осмотр останков не обнаружил явных травм или следов борьбы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Великобритании воспитанники детского сада нашли в лесу чемодан с разлагающимся телом. Он оказался связан с расправой в лондонском районе Уондсворт, произошедшей накануне.

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