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Из жизни
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21:05, 13 июля 2026Из жизни

Дети нашли чемодан с разлагающимся телом во время «охоты на плюшевых мишек»

В Великобритании дети с родителями нашли тело в чемодане, когда искали плюшевых мишек
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Peter Nicholls / Getty Images

В Великобритании воспитанники детского сада нашли в лесу чемодан с разлагающимся телом. Об этом сообщает Daily Star.

Детский сад в графстве Кент организовал благотворительную «охоту на мишек» — игру, в рамках которой малыши с родителями искали спрятанных в парке Борстал плюшевых медвежат. Во время поисков им попался странный чемодан, облепленный мухами. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили внутри умершего мужчину.

Труп оказался связан с расправой в лондонском районе Уондсворт. Накануне полиция получила сигнал о преступлении в квартире на Кингфишер-Корт, но на месте происшествия никого не нашли. Затем двое мужчин, 27 и 32 лет, сами явились в полицейский участок и были арестованы по подозрению в расправе. Тело, найденное в лесу, как полагают следователи, принадлежит человеку, знакомому с задержанными. Сейчас полиция устанавливает личность жертвы.

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