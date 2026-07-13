Дети нашли чемодан с разлагающимся телом во время «охоты на плюшевых мишек»

В Великобритании дети с родителями нашли тело в чемодане, когда искали плюшевых мишек

В Великобритании воспитанники детского сада нашли в лесу чемодан с разлагающимся телом. Об этом сообщает Daily Star.

Детский сад в графстве Кент организовал благотворительную «охоту на мишек» — игру, в рамках которой малыши с родителями искали спрятанных в парке Борстал плюшевых медвежат. Во время поисков им попался странный чемодан, облепленный мухами. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили внутри умершего мужчину.

Труп оказался связан с расправой в лондонском районе Уондсворт. Накануне полиция получила сигнал о преступлении в квартире на Кингфишер-Корт, но на месте происшествия никого не нашли. Затем двое мужчин, 27 и 32 лет, сами явились в полицейский участок и были арестованы по подозрению в расправе. Тело, найденное в лесу, как полагают следователи, принадлежит человеку, знакомому с задержанными. Сейчас полиция устанавливает личность жертвы.

Ранее в Таиланде арестовали австралийца, который выбросил чемодан с останками 17-летней девушки. Подозреваемый был задержан в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке.