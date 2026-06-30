Выбросившего чемодан с останками 17-летней девушки мужчину арестовали

Австралиец расправился с несовершеннолетней и выбросил чемодан с ее телом на пустыре

В Таиланде арестовали австралийца, который выбросил чемодан с останками 17-летней девушки, после чего попытался улететь на родину. Об этом сообщает CNN.

Подозреваемый, 40-летний Саймон Питер Карман, был задержан в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке рано утром в субботу, 27 июня. Он собирался лететь в Австралию.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что ранее мужчина зашел в кондоминиум в Паттайе вместе с девушкой, а через несколько часов покинул его с большим чемоданом, который затем погрузил на мотоцикл и отвез на пустырь у железнодорожных путей. Там его и нашли сотрудники полиции, которые оперативно начали розыск преступника.

Карману предъявлены обвинения в расправе, сокрытии трупа и похищении несовершеннолетней с сексуальными целями. В полицейском участке перед этапированием в суд он успел сказать семье жертвы: «Мне жаль, что случилось с вашей дочерью, это было вне моего контроля».

Отец девушки, Тонгчай Донхомла, рассказал, что его дочь, у которой не было матери, всегда сама зарабатывала себе на жизнь и помогала ему, а мачеха Оради Буссаракум потребовала для убийцы высшей меры наказания.

Ранее сообщалось, что в Японии вынесли приговор мужчине, который расправился с женой и более 13 лет хранил ее останки в бочке на складе. В суде японец заявил, что больше не мог выносить постоянных оскорблений и физических издевательств со стороны жены, у которой были проблемы с контролем гнева.