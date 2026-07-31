Раскрыта судьба наследства объявленного террористом Дурова

Адвокат Жорин: у детей Дурова могут возникнуть сложности при оформлении наследства

Адвокат Сергей Жорин раскрыл судьбу наследства основателя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Разговор с ним публикует 5-tv.ru.

По мнению юриста, у детей объявленного террористом бизнесмена могут возникнуть сложности при оформлении наследства, если часть его имущества будет находиться на территории России. «Потому что это имущество может быть арестовано, взыскано в доход государства и различные вариации», — пояснил он.

Собеседник издания также отметил, что дети Дурова не становятся экстремистами из-за родства с ним, так как действующее законодательство не предусматривает такого варианта.

30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов. В России предпринимателю предъявили обвинение в содействии терроризму.