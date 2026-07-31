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13:11, 31 июля 2026Экономика

Жителям столичного региона пообещали жару

Синоптик Шувалов: На выходных в столичном регионе ожидается до плюс 29 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На предстоящих выходных в Москве и Подмосковье ожидается жара до плюс 29 градусов. Такую погоду жителям столичного региона пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает RT.

По словам синоптика, в субботу, 1 августа, столбики термометров покажут плюс 27-29 градусов. «В воскресенье температура на западе Московской области будет находиться около плюс 25 градусов Цельсия, а на востоке может повышаться и до плюс 30 градусов Цельсия», — отметил он.

Что касается Москвы, в выходные в дневные часы воздух прогреется до плюс 25-27. Помимо этого, в воскресенье в столичном регионе вероятны кратковременные дожди, добавил Шувалов.

В начале следующей недели в Москве и области прогнозируется более спокойная и умеренная погода, добавил специалист. «То есть дневная температура — около плюс 25 градусов Цельсия. И ночные температуры начинают медленно сползать вниз — до плюс 10-15 градусов Цельсия. Это тот максимум, на который можно рассчитывать», — заключил он.

Ранее москвичей предупредили, что из-за аномальной температуры в городе ввели оранжевый уровень опасности.

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