F-47 взлетит при Трампе

Defense News: Первый полет истребитель шестого поколения F-47 совершит в 2028-м

Первый полет американский истребитель шестого поколения F-47 совершит в 2028 году, а программа его создания идет по ранее намеченному графику. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщает Defense News.

В настоящее время, как пишет издание, идет этап проектирования и организации запуска производства, который включает в себя доработку, интеграцию и тестирование всех частей F-47. «Будет выпущено небольшое количество опытных образцов для оценки, а также предусмотрены варианты с фиксированной ценой для мелкосерийного начального производства», — говорится в публикации.

Директор Управления критически важных основных систем вооружения генерал Дейл Уайт заявил, что «истребитель F-47 будет летать и при этой администрации [президента США Дональда Трампа]».

В июне портал TWZ заметил, что над «Зоной 51» — секретной испытательной базой Военно-воздушных сил США в Неваде — заметили возможный прототип истребителя шестого поколения F-47.

В марте 2025 года издание The Aviationist сообщило, что президент Трамп объявил победителем на контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) для ВВС США американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.