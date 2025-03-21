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19:05, 21 марта 2025Наука и техника

Трамп объявил разработчика истребителя шестого поколения для ВВС США

Президент США Трамп: Контракт на истребитель шестого поколения получит Boeing
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: IMAGO / Eibner-Pressefoto / Globallookpress.com

Контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) для Военно-воздушных сил (ВВС) США получила американская аэрокосмическая компания Boeing, работающая над самолетом F-47. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет журнал The Aviationist.

«ВВС США приступают к реализации программы шестого поколения истребителей. Это будет F-47. Его уже тайно испытывают, и мы уверены, что он превосходит любые самолеты в мире. Его маневренность, скорость (более двух чисел Маха), вооружение и скрытность — такого еще не было», — сказал глава государства.

Компания Boeing обошла в конкурсе NGAD корпорацию Lockheed Martin, предлагавшую свой проект перспективного истребителя. Стоимость разработки и производства нового боевого самолета оценивается в 20 миллиардов долларов. Цена одного истребителя NGAD может достигать 300 миллионов долларов.

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В феврале журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на директора по проектированию, интеграции и военным играм ВВС США генерал-майора Джозефа Д. Канкеля заметил, что операции с участием истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы NGAD, выглядят принципиально иначе, чем без него.

В том же месяце издание Defense News сообщило, что две конструкции двигателя проекта Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) для истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы NGAD, прошли важную проверку, позволяющую приступить к работе над прототипами соответствующих силовых агрегатов.

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