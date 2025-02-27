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15:05, 27 февраля 2025Наука и техника

Генерал-майор ВВС США рассказал о воздушной операции с истребителем шестого поколения

Генерал-майор Канкель: NGAD фундаментально меняет характер воздушных операций
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Операции с участием истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) в интересах Военно-Воздушных сил (ВВС) США, выглядят принципиально иначе, чем без него, заявил директор по проектированию, интеграции и военным играм ВВС генерал-майор Джозеф Д. Канкель. Об этом сообщает журнал Air & Space Forces Magazine.

«Я не буду вдаваться в подробности того, как выглядит бой по-другому, но бой выглядит намного лучше, когда в нем есть NGAD», — сказал офицер о проведенных компьютерных моделированиях операций с участием NGAD и без него.

По его оценке, NGAD фундаментально меняет характер боя в «очень хорошую сторону». «Если мы, как нация, решим не следовать NGAD, то эта борьба может выглядеть немного иначе... и мы, возможно, не сможем достичь всех наших политических целей», — рассказал генерал-майор.

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Ранее издание Defense News сообщило, что две конструкции двигателя проекта Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) для истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы NGAD, прошли важную проверку, позволяющую приступить к работе над прототипами соответствующих силовых агрегатов.

В январе издание TWZ заметило, что ВВС США решили выделить больше денег на разработку двигателей для перспективных истребителей по программе NGAP.

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