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15:33, 28 января 2025Наука и техника

ВВС США выделят больше денег для «самолета с неопределенным будущим»

TWZ: ВВС США увеличили финансирование разработки двигателя для самолета NGAD
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США решили выделить больше денег на разработку двигателей для перспективных истребителей по программе Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP). О дополнительном финансировании сообщает The War Zone (TWZ).

«ВВС США заключили значительно увеличенные контракты с General Electric и Pratt & Whitney, общая стоимость которых теперь составляет 3,5 миллиарда долларов, на продолжение работ над прототипами реактивных двигателей следующего поколения», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что сейчас программа сосредоточена на создании двигателей для истребителя шестого поколения, над которыми работают в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). По его словам, сейчас у самолета неопределенное будущее, однако новый двигатель могут применить в других программах.

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Первые контракты на разработку новых двигателей заключили в 2022 году. Конструкция прототипа General Electric XA102 прошла проверку в 2023 году, а XA103 от Pratt & Whitney — в 2024-м. Обе компании использовали наработки по двигателям, которые разрабатывали для истребителя пятого поколения F-35. В 2023 году ВВС США объявили о намерении отменить программу создания новых изделий в пользу модернизации существующего двигателя F-35.

В феврале 2024 года стало известно, что F-35 получат модернизированные двигатели F135 в 2029 году.

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