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04:30, 9 февраля 2024Наука и техника

Истребители F-35 получат новые двигатели в 2029 году

Компания Pratt & Whitney начнет поставки новых двигателей для F-35 в 2029 году

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Американские истребители пятого поколения F-35 получат модернизированные двигатели F135, которые разрабатывает компания Pratt & Whitney в рамках программы Engine Core Upgrade (ECU), в 2029 году. Об этом пишет Breaking Defense.

Отмечается, что бюджет программы на 2024 финансовый год не утвердили, но работа над ней продолжается. Вице-президент компании по программе F135 Дженнифер Латка отметила, что этап предварительного обзора конструкции для модернизации двигателя проведут в мае. По ее словам, проектирование силовой установки намерены завершить «примерно в середине 2025 года».

Первые испытания двигателя планируют провести в 2026 году, а в 2029 году усовершенствованную силовую установку могут протестировать в составе самолета. В публикации отмечают, что раньше представители компании говорили о других сроках разработки. Этап предварительного обзора конструкции планировали начать в январе, а поставки новых двигателей — в 2028 году.

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В январе издание Defense News писало, что поставки истребителей пятого поколения F-35 с пакетом модернизации Technology Refresh 3 будут перенесены на осень 2024 года.

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      Даниил Иринин
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