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15:24, 26 января 2024Наука и техника

Поставки модернизированных F-35 перенесут

Поставки модернизированных истребителей F-35 перенесут на осень

Фото: Ammar Awad / Reuters

Поставки истребителей пятого поколения F-35 с пакетом модернизации Technology Refresh 3 (TR-3) будут перенесены на осень 2024 года. Об этом сообщает издание Defense News.

О переносе поставок заявил во время телеконференции, посвященной финансовым результатам, генеральный директор корпорации Lockheed Джим Тайклет. По его словам, в 2024-м компания поставит заказчикам от 75 до 110 единиц F-35, тогда как обычно ежегодно отгружает примерно 150 истребителей.

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В декабре издание сообщило, что Lockheed Martin построила меньше половины заказанных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II с пакетом модернизации TR-3 из-за задержек поставок, которые объясняют недостатком ключевых деталей.

В том же месяце член Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман предупредил, что задержки с модернизацией истребителя пятого поколения F-35 будут иметь каскадный эффект.

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      Иван Потапов
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