США начали работу над прототипами двигателя для истребителя шестого поколения

Defense News: США начата работа над прототипами двигателя для истребителя NGAD

Две конструкции двигателя проекта Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) для истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) в интересах Военно-Воздушных сил (ВВС) США, прошли важную проверку, позволяющую приступить к работе над прототипами соответствующих силовых агрегатов. Об этом сообщает издание Defense News.

Как утверждают в компании Pratt & Whitney (входит в корпорацию RTX), «совместная цифровая среда», использованная для разработки двигателя XA103, позволила получать данные, необходимые для создания силового агрегата, в цифровом виде. Альтернативой XA103 выступает силовой агрегат XA102, создаваемый корпорацией General Electric, которая заявила о «революционном сдвиге в том, как проектируются и испытываются современные двигательные системы».

В январе издание TWZ заметило, что ВВС США решили выделить больше денег на разработку двигателей для перспективных истребителей по программе NGAP.

В ноябре 2023 года это же издание сообщило, что в честь своего 80-летия подразделение Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin показало концепцию истребителя шестого поколения, создаваемого, вероятно, в рамках программы NGAD.