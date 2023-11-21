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14:03, 21 ноября 2023Наука и техника

Lockheed Martin показала концепт истребителя шестого поколения

The Drive: в Lockheed Martin показали концепт истребителя шестого поколения

Кадр: Lockheed Martin / YouTube

В честь своего 80-летия подразделение Skunk Works американской военно-промышленной корпорации показало концепцию истребителя шестого поколения. Соответствующий ролик можно посмотреть на YouTube.

Как пишет The Drive, в ролике, вероятно, показана концепция истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

Издание отмечает, что речь идет об однодвигательном самолете, отличающимся бесхвостовой аэродинамической схемой и двухмерным управлением вектором тяги.

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В июле The Drive написало, что под истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках программы NGAD в интересах Военно-воздушных сил США, сформировали летно-испытательное подразделение.

ВВС США планируют получить 200-250 истребителей шестого поколения, каждый из которых будет стоить сотни миллионов долларов. Разработка NGAD обойдется Пентагону в 16 миллиардов долларов, но эксплуатационные расходы на новый самолет будут ниже, чем у истребителей F-22 и F-35.

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      Иван Потапов
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