Под американский истребитель NGAD сформировали летно-испытательное подразделение

The Drive: под истребитель NGAD ВВС США сформировали летно-испытательное подразделение

Под истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США, сформировали летно-испытательное подразделение. Об этом пишет The Drive.

Согласно изданию, за испытание перспективной техники будет отвечать группа на авиабазе Эдвардс в американском штате Калифорния. Той же команде поручено продолжать тестировать истребитель пятого поколения F-22 Raptor, на смену которого в итоге должен прийти самолет NGAD.

«Объявление об изменениях в испытательной группе Эдвардса является еще одним признаком того, что набирает обороты то, что обещает стать революционной программой воздушного боя», — заключает издание.

В мае журнал Popular Mechanics со ссылкой на комментарий министра ВВС Фрэнка Кендалла сообщил, что покупка самолета NGAD планируется только у одного поставщика.

В ноябре обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд допустил, что истребитель шестого поколения, разрабатываемый в рамках программы NGAD, станет последним самолетом, созданным в США с использованием стелс-технологии.