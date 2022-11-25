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12:57, 25 ноября 2022Наука и техника

Американский NGAD назвали последним стелс-самолетом США

19FortyFive: NGAD станет последним стелс-самолетом США из-за устаревания технологии

Кадр: Sandboxx / YouTube

Американский истребитель шестого поколения, разрабатываемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), станет последним самолетом, созданным в США с использованием стелс-технологии. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны становятся более совершенными, а современные радары позволяют обнаруживать малозаметные самолеты. По мнению автора, к 2040-м годам стелс-технологии могут устареть.

«Соединенные Штаты разрабатывают новые истребители каждые десять лет, но стоимость NGAD может означать, что это последний истребитель-невидимка, который производит страна», — написал Иствуд, отметив, что NGAD должны эксплуатировать минимум до 2040 года.

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В октябре компания Lockheed Martin показала иллюстрацию, на которой, предположительно, изображен создаваемый в рамках программы NGAD истребитель.

В сентябре сотрудник аналитического центра Heritage Foundation и бывший пилот Военно-воздушных сил США Джон Венейбл предположил, что истребитель NGAD вряд ли появится в 2030 году.

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Даниил Иринин
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