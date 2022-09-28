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В США оценили появление истребителя шестого поколения в 2030 году

Defense News: истребитель NGAD вряд ди появится в 2030 году

Изображение: Lockheed Martin / Defense News

Истребитель шестого поколения, работы над которым ведутся в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), вряд ли появится в 2030 году. С такой оценкой выступил сотрудник аналитического центра Heritage Foundation и бывший пилот Военно-воздушных сил (ВВС) США Джон Венейбл. Об этом пишет Defense News.

«Это может произойти [к 2030 году], но шансов на то, что это произойдет к тому времени, нет», — сказал эксперт.

Таким образом специалист прокомментировал признание министра ВВС Соединенных Штатов Фрэнка Кендалла, согласно которому программа NGAD еще не вышла на этап разработки и освоения производства (EMD).

«Я парень старой школы», — сказал министр, добавив, что ранее его неправильно поняли.

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В июне Кендалл утверждал, что NGAD уже вышла на EMD.

В мае Кендалл заявил, что один истребитель NGAD может обойтись в несколько миллионов долларов.

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Иван Потапов
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