Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США оценили стоимость истребителя шестого поколения

Министр ВВС США Кендалл сообщил, что самолет NGAD будет стоить сотни миллионов долларов

Изображение: Boeing

Программа по созданию американских истребителей шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD) может стать самой дорогой авиационной программой в истории. Министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл сообщил, что каждый самолет будет стоить несколько сотен миллионов долларов, передает Defense News.

По оценкам Кендалла, истребитель, который разрабатывают в рамках программы NGAD, будет «невероятно эффективным» самолетом. Истребитель будет действовать вместе с менее дорогими беспилотными платформами, которые позволят расширить его возможности.

Материалы по теме:
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021

ВВС планирует, что ведомые беспилотники будут стоить вдвое меньше, чем пилотируемые самолеты. Это значит, что беспилотные аппараты будут дороже истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Кендалл отметил, что ВВС прорабатывает в рамках программы NGAD шаги, которые позволят снизить эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе. Модульная конструкция позволит сократить расходы на модернизацию и техническое обслуживание.

Ранее стало известно, что NGAD создается с программным обеспечением (ПО) управления полетом, полностью отделенным от ПО, управляющего системами миссии. Это позволит ускорить внедрение новых технологий.

В марте издание The Drive сообщило, что ВВС США планируют списать часть истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Средства, которые могли потратить на модернизацию F-22, вложат в работу над NGAD.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Шестой пакет санкций ЕС включит в себя отказ от нефти из России за полгода
Экономист назвал срок становления Азии основным рынком для «Газпрома»
Клуб российского бизнесмена вернулся в АПЛ
Россиянам рекомендовали устраивать «дни наслаждения»
В США оценили стоимость истребителя шестого поколения
Россиян возмутили «служители шашлыка» на одном из балконов столицы
Парень узнал неожиданную правду о невесте и решил отменить свадьбу
В ДТП под Ростовом погибли шесть человек
Суд конфисковал имущество миллиардера Михальченко
Удар «Бука» по украинскому МиГ-29 в Харьковской области показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.