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ВВС США раскрыли «уникальную особенность» истребителя шестого поколения

Американский генерал раскрыл «уникальную особенность» истребителя шестого поколения NGAD

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун раскрыл «уникальную особенность» истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Next Generation Air Dominance Program (NGAD). Об этом сообщает американское издание Breaking Defense.

По словам генерала, будущий истребитель ВВС США создается с программным обеспечением (ПО) управления полетом, полностью отделенным от ПО, управляющего системами миссии, что добавит «большей гибкости», в частности позволит быстрее внедрять в самолет новые конкурентные технологии.

«[У истребителя четвертого поколения] F-16, на котором я летал, программное обеспечение миссии и программное обеспечение управления полетом были переплетены. Поэтому каждый раз, когда вы выполняли обновление миссии, вам приходилось возвращаться и убеждаться, что самолет безопасен для полета», — рассказал начальник штаба ВВС США.

В апреле издание 19FortyFive написало, что истребитель шестого поколения, создаваемый ВВС США в рамках программы NGAD, можно назвать дальнейшим развитием идей, заложенных в проект самолета X-44 Multi-Axis No-Tail Aircraft (MANTA).

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В мае 2021 года генерал-лейтенант ВВС США Клинтон Хиноте намекнул на возможное производство второго летного прототипа NGAD.

В сентябре 2020 года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра ВВС США, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух прототип Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.

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Иван Потапов
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