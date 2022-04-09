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В США истребитель шестого поколения назвали развитием Х-44

19FortyFive: истребитель NGAD ВВС США может быть развитием самолета X-44 MANTA

Фото: Shutterstock

Истребитель шестого поколения, создаваемый Военно-воздушными силами (ВВС) США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), можно назвать дальнейшим развитием идей, заложенных в проект самолета X-44 Multi-Axis No-Tail Aircraft (MANTA), пишет американское издание 19FortyFive.

В публикации отмечается, что малозаметный X-44 MANTA получил удлиненное треугольное крыло без оперения. Управление ориентацией в пространстве предполагалось осуществлять при помощи трехмерного вектора тяги двигателя. Издание пишет, что X-44 MANTA должен был развивать скорость 2 400 километров в час и подниматься на высоту 14 километров.

«NGAD, скорее всего, будет иметь клиновидную бесхвостую конструкцию X-44», — говорится в публикации.

Согласно 19FortyFive, «NGAD, вероятно, станет потомком X-44».

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В мае 2021 года генерал-лейтенант ВВС США Клинтон Хиноте намекнул на возможное производство второго летного прототипа NGAD.

В сентябре 2020 года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра ВВС США, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух прототип Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.

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Иван Потапов
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