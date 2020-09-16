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ВВС США испытали «истребитель шестого поколения»

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Изображение: U.S. Air Force Research Laboratory

Военно-воздушные силы (ВВС) США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) в условиях секретности провели летные испытания Х-самолета, пишет Defence News.

«Мы уже построили и подняли в воздух в реальном мире полномасштабный демонстрационный летный образец, и мы побили все рекорды в этом деле. Мы готовы приступить к созданию самолетов следующего поколения так, как никогда раньше», — приводит издание заявление директора ВВС Соединенных Штатов по закупкам Уилла Ропера.

Defence News отмечает, что программа NGAD засекречена, а руководитель, скорее всего, имел ввиду летные испытания демонстратора технологии шестого поколения, в частности, беспилотного или пилотируемого летательного аппарата, возможно, прототипа истребителя шестого поколения.

По словам Ропера, решение по программе может повлиять на бюджет 2022 финансового года, а само производство самолета может быть запущено «довольно быстро». Издание отмечает, что программа NGAD может «встряхнуть» американский военно-промышленный комплекс, в частности, привести к созданию новой аэрокосмической компании.

The Drive отмечает, что в действительности Ропер мог иметь ввиду цифровую инженерию. «Последними известными прототипами американских истребителей, которые поднялись в воздух, были Boeing X-32 и Lockheed Martin X-35, которые участвовали в программе Joint Strike Fighter еще в начале 2000-х годов», — напоминает издание.

В сентябре 2019 года Ропер заявлял, что ВВС США готовятся кардинально изменить стратегию приобретения перспективных истребителей, отведя промышленности на создание новых летательных аппаратов пять лет и менее. По его словам, изменения в рамках программы NGAD, предполагающей создание истребителя следующего поколения, вступят в силу 1 октября того же года. Согласно Роперу, такой подход напоминает ситуацию с разработкой истребителей семейства Century Series, когда за относительно небольшой промежуток времени были созданы самолеты от F-100 до F-106. Тогда же руководитель отметил, что в основу NGAD лягут три принципа: гибкость в разработке программного обеспечения (ПО), открытая архитектура и цифровая инженерия. Исполнительный директор добавил, что быстрое обновление парка боевых самолетов, получающих однотипные наименования, должно создать неопределенность у потенциальных противников США вроде Китая и России.

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) США располагают двумя истребителями последнего (пятого) поколения — F-22 Raptor и F-35 Lightning II (три варианта).

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