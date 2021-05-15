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ВВС США назвали преимущества истребителя шестого поколения

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Изображение: U.S Air Force

Генерал-лейтенант Военно-воздущных сил (ВВС) США Клинтон Хиноте раскрыл новые подробности о программе Next Generation Air Dominance (NGAD), предполагающей, в частности, создание истребителя шестого поколения. О преимуществах разрабатываемой платформы рассказывает The Drive.

Генерал-лейтенант намекнул, что второй летный прототип NGAD уже может производиться.

Согласно Хиноте, развитие платформы будет идти по спирали, на каждом витке которой летательные аппараты, создаваемые в рамках программы, будут получать новые возможности. Ожидается, что обновление платформы будет происходить с периодом в пять-восемь лет.

Предполагается, что изделия NGAD будут сочетать пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, причем последние должны будут усиливать возможности первых.

Издание допускает, что планер истребителя шестого поколения, разрабатываемого в рамках данной программы, будет выполнен по бесхвостовой аэродинамической схеме.

Хиноте заявил, что истребитель шестого поколения NGAD может заменить F-22 Raptor в 2030-х годах.

В мае The Drive написало, что в перспективе ВВС США планируют развивать парк самолетов F-15EX Eagle II, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II, а также NGAD, но могут избавиться от других, в частности, истребителя пятого поколения F-22 Raptor.

В сентябре 2020 года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра ВВС США, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух прототип Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.

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