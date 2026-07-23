Белый дом отреагировал на переговоры Трампа с главой ФИФА о важном посту в ООН

В Белом доме заявили, что не знают о переговорах Трампа с Инфантино о посту в ООН

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отреагировала на информацию о том, что президент США Дональд Трамп предлагал главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино возможность выдвижения на пост следующего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не знаю, обсуждали ли они это», — заявила Левитт. При этом она подчеркнула, что Трамп и Инфантино довольно часто общаются, отметив, что президент США уважает итальянца.

Ранее газета The New York Post сообщила, что американский лидер выдвинет Инфантино на пост генерального секретаря ООН. Для того чтобы получить эту должность, Инфантино необходимо заручиться голосами девяти из пятнадцати членов Совета Безопасности, пятеро из которых обладают правом вето. Затем выбранную кандидатуру должна утвердить Генеральная Ассамблея организации.

Срок полномочий действующего генсека Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.