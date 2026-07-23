Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
22:19, 23 июля 2026 (обновлено: 22:54, 23 июля 2026)Спорт

Белый дом отреагировал на переговоры Трампа с главой ФИФА о важном посту в ООН

В Белом доме заявили, что не знают о переговорах Трампа с Инфантино о посту в ООН

Фото: Mark J Rebilas / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отреагировала на информацию о том, что президент США Дональд Трамп предлагал главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино возможность выдвижения на пост следующего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не знаю, обсуждали ли они это», — заявила Левитт. При этом она подчеркнула, что Трамп и Инфантино довольно часто общаются, отметив, что президент США уважает итальянца.

Ранее газета The New York Post сообщила, что американский лидер выдвинет Инфантино на пост генерального секретаря ООН. Для того чтобы получить эту должность, Инфантино необходимо заручиться голосами девяти из пятнадцати членов Совета Безопасности, пятеро из которых обладают правом вето. Затем выбранную кандидатуру должна утвердить Генеральная Ассамблея организации.

Срок полномочий действующего генсека Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Безаварийных самолетов не существует, к сожалению». В Подмосковье расследуют крушение новейшего истребителя Су-57
    ЕС ввел санкции против помощника Путина и министра спорта России
    Шансы Макрона пройти тест на наркотики оценили
    Боксер Бивол перенес операцию
    В США заговорили о слабости Зеленского
    Суд отозвал у основателя группы «Мираж» права на песни
    Вскрылась особенность биографии нового главы Генштаба ВСУ
    Трамп оценил готовность Ирана к миру
    Эстонская компания отказалась удалять скандальную рекламу о жарке лука
    Козлы атаковали метро в российском городе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok