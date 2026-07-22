Трамп выдвинет президента ФИФА Инфантино на важный пост в международной политике

Трамп выдвинет президента ФИФА Инфантино на пост генерального секретаря ООН

Трамп выдвинет президента Международной федерации футбола (ФИФА) Инфантино на важный пост в международной политике. Об этом сообщает The New York Post.

Американский лидер выдвинет Инфантино на пост генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН). Срок полномочий действующего генсека Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года. Для того чтобы получить эту должность, Инфантино необходимо заручиться голосами девяти из пятнадцати членов Совета Безопасности, пятеро из которых обладают правом вето. Среди них есть Россия, которую ФИФА отстранила от участия в международных футбольных соревнованиях в 2022 году. Затем выбранную кандидатуру должна утвердить Генеральная Ассамблея организации.

Отмечается, что Инфантино и Трамп сблизились друг с другом во время организации и проведения ЧМ-2026. Президент США считает, что глава ФИФА «уважаем всеми в мире» и признает, что «у него есть особая способность объединять людей».

Ранее Трамп рассказал, как попросил Инфантино отменить удаление футболиста сборной США Фоларина Балогуна, которое тот получил в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной. «Я вынужден был позвонить Джанни и дать ему совет. Я сказал: "Джанни, я советую допустить этого парня до игры". Нет, такого я не говорил — я сказал, что хотел бы подать жалобу», — добавил американский лидер.