В центре Москвы загорелось историческое здание

В Москве второй раз за сутки загорелась квартира в жилом доме на Гончарной улице

В Москве второй раз за сутки произошел пожар в историческом здании в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Огонь охватил квартиру жилого дома на Гончарной улице. Отмечается, что из окон шел черный дым, также, по словам местных жителей, был неприятный запах гари. Часть жильцов эвакуировали. Информация о пострадавших отсутствует.

По данным канала, в настоящий момент возгорание ликвидировано. Причина его возникновения пока неизвестна, пожарные не исключают версию о поджоге.

Ранее в Москве загорелся банный комплекс Siberia, где отдыхали звезды шоу-бизнеса. Пожар произошел в здании на Новой Переведеновской улице.