Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:24, 23 июля 2026 (обновлено: 22:30, 23 июля 2026)Россия

В центре Москвы загорелось историческое здание

В Москве второй раз за сутки загорелась квартира в жилом доме на Гончарной улице
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Москве второй раз за сутки произошел пожар в историческом здании в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Огонь охватил квартиру жилого дома на Гончарной улице. Отмечается, что из окон шел черный дым, также, по словам местных жителей, был неприятный запах гари. Часть жильцов эвакуировали. Информация о пострадавших отсутствует.

По данным канала, в настоящий момент возгорание ликвидировано. Причина его возникновения пока неизвестна, пожарные не исключают версию о поджоге.

Ранее в Москве загорелся банный комплекс Siberia, где отдыхали звезды шоу-бизнеса. Пожар произошел в здании на Новой Переведеновской улице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Безаварийных самолетов не существует, к сожалению». В Подмосковье расследуют крушение новейшего истребителя Су-57
    Названы самые продаваемые автомобили в Москве
    Вскрылась особенность биографии нового главы Генштаба ВСУ
    Трамп оценил готовность Ирана к миру
    Эстонская компания отказалась удалять скандальную рекламу о жарке лука
    Козлы атаковали метро в российском городе
    В центре Москвы загорелось историческое здание
    Белый дом отреагировал на переговоры Трампа с главой ФИФА о важном посту в ООН
    Подмосковье накроет туман
    Министерство войны США объявило российские вузы угрозой нацбезопасности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok