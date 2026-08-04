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02:45, 4 августа 2026Мир

США ввели санкции против структур Минобороны России

Госдеп: США ввели санкции против структур Минобороны РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

США ввели санкции против некоторых российских структур, в том числе двух управлений Минобороны РФ и Сухопутных войск России. Об этом уведомил Госдепартамент, разместив запись в Федеральном реестре, передает ТАСС.

Решение принято якобы из-за нарушения внутреннего законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки, таких как крылатые и баллистические ракетные системы, в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Речь идет о передаче этим трем странам или закупке у них товаров, услуг и технологий, попадающих под американские ограничения.

Ограничительные меры вступили в силу 24 июля. В список попали Главное ракетно-артиллерийское управление и Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО РФ, Сухопутные войска и 1061-й центр материально-технического обеспечения.

В чем конкретно заключаются претензии, предъявляемые Соединенными Штатами, не уточняется. Как отмечает ТАСС, это попытка экстерриториального применения американского законодательства, что неоднократно отвергалось Россией.

Ранее демократы раскритиковали новый законопроект о санкциях против России, посчитав его предлогом для наделения президента Дональда Трампа широкими полномочиями по введению пошлин. По мнению законодателей, инициатива содержит размытые формулировки, которые дают Трампу право единолично вводить пошлины против любых стран под предлогом борьбы с обходом ограничений.

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