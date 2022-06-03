Истребитель шестого поколения ВВС США вышел на этап EMD

Министр ВВС США Кендалл заявил, что истребитель шестого поколения вышел на этап EMD

Программа Next Generation Air Dominance (NGAD) Военно-воздушных сил (ВВС) США, предполагающая, в частности, создание истребителя шестого поколения, вышла на этап разработки и освоения производства (EMD), заявил министр ВВС Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл. Об этом сообщает The Drive.

По словам Кенделла, цель этапа состоит в том, чтобы превратить NGAD в реальную возможность до 2030 года. Министр заметил, что время истребителей шестого поколения «начинается примерно сейчас». Кендалл напомнил, что ранее ВВС США работали над «экспериментальным прототипом» самолета.

Министр Военно-воздушных сил Соединенных Штатов добавил, что в настоящее время необходимо ускорить работы в рамках NGAD. Он сказал, что ВВС США «не заинтересованы в демонстрационных экспериментах, если они не являются необходимым шагом на пути к новым возможностям».

В мае Кендалл заявил, что один истребитель NGAD может обойтись в несколько миллионов долларов.

В апреле начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что будущий истребитель создается с программным обеспечением (ПО) управления полетом, полностью отделенным от ПО, управляющего системами миссии, что добавит «большей гибкости», в частности позволит быстрее внедрять в самолет новые конкурентные технологии.