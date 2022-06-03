Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Истребитель шестого поколения ВВС США вышел на этап EMD

Министр ВВС США Кендалл заявил, что истребитель шестого поколения вышел на этап EMD

Кадр: Lockheed Martin

Программа Next Generation Air Dominance (NGAD) Военно-воздушных сил (ВВС) США, предполагающая, в частности, создание истребителя шестого поколения, вышла на этап разработки и освоения производства (EMD), заявил министр ВВС Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл. Об этом сообщает The Drive.

По словам Кенделла, цель этапа состоит в том, чтобы превратить NGAD в реальную возможность до 2030 года. Министр заметил, что время истребителей шестого поколения «начинается примерно сейчас». Кендалл напомнил, что ранее ВВС США работали над «экспериментальным прототипом» самолета.

Министр Военно-воздушных сил Соединенных Штатов добавил, что в настоящее время необходимо ускорить работы в рамках NGAD. Он сказал, что ВВС США «не заинтересованы в демонстрационных экспериментах, если они не являются необходимым шагом на пути к новым возможностям».

Материалы по теме:
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021

В мае Кендалл заявил, что один истребитель NGAD может обойтись в несколько миллионов долларов.

В апреле начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что будущий истребитель создается с программным обеспечением (ПО) управления полетом, полностью отделенным от ПО, управляющего системами миссии, что добавит «большей гибкости», в частности позволит быстрее внедрять в самолет новые конкурентные технологии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Медведев пригрозил Украине ударом при использовании вооружений США против России
Медведев сравнил опасность от вхождения в НАТО Швеции и Финляндии или Украины
Стало известно о желании «Динамо» пригласить Карпина
Стали известны подробности убийства в центре Москвы
Истребитель шестого поколения ВВС США вышел на этап EMD
Минторг США ввел новые ограничения против компаний из России и Белоруссии
Мужчину застрелили в центре Москвы
Цена на шелковицу на подмосковном рынке возмутила местных жителей
Словакия допустила перебои поставок в Европу из-за эмбарго на российскую нефть
От Байдена потребовали отчитаться о выделенных деньгах для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.