Lockheed Martin показала изображение истребителя шестого поколения

The Drive: корпорация Lockheed Martin показала изображение истребителя NGAD

Крупнейший подрядчик Минобороны США, военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, показал иллюстрацию, на которой, предположительно, изображен истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Об этом сообщает американское издание The Drive.

На изображении, о котором рассказывается в публикации, можно заметить истребитель, заправляющийся от воздушного танкера, над которым работают в Lockheed Martin.

Издание отмечает, что показанный на изображении самолет NGAD выполнен по бесхвостовой аэродинамической схеме и включает резко сужающийся к носовой части удлиненный фюзеляж и ромбовидное крыло с прямыми передней и задней кромками.

The Drive пишет, что на опубликованных Lockheed Martin изображениях у самолета NGAD не видны воздухозаборники, которые, согласно предположению издания, могут быть спрятаны под планером или сознательно не показаны на иллюстрации.

В сентябре сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Джон Венейбл предположил, что истребитель NGAD вряд ли появится в 2030 году.

В августе Военно-воздушные силы (ВВС) США раздали компаниям Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Electric и Pratt & Whitney контракты на разработку двигателей для истребителя шестого поколения.