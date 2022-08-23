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ВВС США начали работы по двигателю для истребителя шестого поколения

The Drive: ВВС США раздали контракты на создание двигателей NGAP для истребителей NGAD

Фото: USAF

Военно-воздушные силы (ВВС) США начали работы по двигателю для истребителя шестого поколения. Соответствующие контракты получили компании Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Electric и Pratt & Whitney. Об этом сообщает издание The Drive.

Каждая из компаний получит не более 975 миллионов долларов. Работы будут вестись в рамках программы Next Generation Adaptive Propulsion program (NGAP) и должны завершиться к июлю 2032 года созданием и стендовыми испытаниями прототипа изделия.

Издание напоминает, что из участвующих в конкурсе компаний только две — General Electric и Pratt & Whitney — непосредственно занимаются разработкой и производством авиационных двигателей. В The Drive допускают, что участие в тендере Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman позволит этим компаниям более эффективно конкурировать за создание элементов планера истребителя шестого поколения, разрабатываемого в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

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В декабре 2021 года издание The Drive сообщило, что используемые в настоящее время на F-35 Lightning II силовые агрегаты F135 в 2027 году могут быть заменены на двигатели General Electric XA100 или Pratt & Whitney XA101, которые должны увеличить дальность полета самолета на 30 процентов.

В июле 2020 года президент подразделения Military Engines американской Pratt & Whitney Мэтью Бромберг рассказал журналу Aviation Week & Space Technology, что разрабатываемый компанией в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA101 представляет собой будущее силовых установок, в том числе военных.

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Иван Потапов
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