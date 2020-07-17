Pratt & Whitney раскрыла замену двигателю F-35 Lightning II

Разрабатываемый Pratt & Whitney в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA101 представляет собой будущее силовых установок, в том числе военных. Об этом Aviation Week & Space Technology рассказал Мэтью Бромберг, президент подразделения Military Engines американской компании.

«Ни за что. Мы как никогда сосредоточены на AETP», — заявил специалист, отвечая на вопрос журналистов издания о возможном замедлении работ по перспективному двигателю. По его словам, вопрос только в том, когда мы сосредоточимся на нашем первом двигателе для тестирования. «Мы приближаемся к этому этапу», — сказал Бромберг.

Специалист отметил, что некоторые элементы технологии XA101 могут использоваться для усовершенствования двигателей истребителей пятого поколения F-22 Raptor (Pratt & Whitney F119) и F-35 Lightning II (Pratt & Whitney F135), но габариты XA101 практически исключают замену им двигателя F100, получаемого истребителями четвертого поколения F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon.

«Установка третьего контура на двигатель такой размерности возможна, однако это непросто, учитывая дополнительный вес и сложность этого двигателя. Используя некоторые передовые системы — механику, управление питанием и температурой, органы управления, компрессор и турбину, в дополнение к трехконтурной архитектуре, — мы можем использовать эту технологию для модернизации F100 или F119. Так что я в восторге от этого», — сообщил Бромберг.

Специалист также рассказал о планах по замене на американском стратегическом бомбардировщике B-52 Stratofortress двигателей TF33-P/103 на PW800 и работах по созданию для летательных беспилотников и крылатых ракет силовых установок TJ150 и FJ700. По словам Бромберга, к 2023 году Pratt & Whitney окончательно наладит поставки 188 элементов F135, в производстве которых была задействована Турция.

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В апреле 2019 года канал AIRBOYD в YouTube опубликовал ролик с запуском пороховыми стартерами двух из восьми турбовентиляторных двигателей TF33-P/103 американского стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. В подписи к видео сообщается, что использование пороховых стартеров позволило сократить время запуска самолета с часа до десяти минут, освобождая от необходимости применения наземного оборудования, тогда как остальные шесть двигателей запустились перед взлетом, когда машина достигла конца взлетно-посадочной полосы.

Программа AETP стоимостью два миллиарда долларов, над которой работают в американских компаниях General Electric и United Technologies (в нее входит Pratt & Whitney), стартовала в 2016 году. В ее рамках предполагается создание демонстрационного образца двигателя нового поколения, отличающегося от предыдущих более высокой тягой и меньшим расходом топлива, обеспечивающими летательному аппарату большие дальность и скорость. Силовой агрегат XA101 предполагается разрабатывать посредством глубокой модернизации F135, который должен получить третий контур. Работы по AETP засекречены.