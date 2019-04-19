Запуск B-52 пороховыми стартерами попал на видео

AIRBOYD / YouTube

Запуск пороховыми стартерами двух из восьми турбовентиляторных двигателей TF33-P/103 американского стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress показали на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал канал AIRBOYD.

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В подписи к видео сообщается, что использование пороховых стартеров позволило сократить время запуска самолета с часа до десяти минут, освобождая от необходимости применения наземного оборудования, тогда как остальные шесть двигателей запустились перед взлетом, когда машина достигла конца взлетно-посадочной полосы.

В апреле появилось видео упражнений, в ходе которых экипажи российских штурмовиков Су-25СМ в Челябинской области отработали уничтожение мишеней, имитирующих вражеские командные пункты, транспортные узлы и колонны бронетехники.

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