Наука и техника
 
Последние новости
Суд отпустил из колонии бывшую студентку Караулову
Итальянский банк ослушался США и поплатился
Россию обязали заплатить Украине за имущество в Крыму
Часть задержанных в Южной Корее моряков вернулась в Россию
Пассажирка кинула мелочь в двигатель самолета на удачу и оказалась в полиции
Отец Зеленского рассказал о желаниях сына и страхе за него
Поджог Нотр-Дама сочли маловероятным
Роскомнадзор спустя год констатировал невозможность заблокировать Telegram
Серсея из «Игры престолов» пожаловалась на закадровый секс с одним из персонажей
Новости партнеров

Су-25СМ уничтожили «врага» под Челябинском

Перейти в «Мою Ленту»
tvzvezda.ru

Экипажи штурмовиков Су-25СМ в ходе учений в Челябинской области отработали уничтожение условного противника. Кадры упражнений опубликовала «Звезда».

В ходе учений было применено около сотни бомб и ракет, сбрасываемых с разных высот. В качестве целей выступали мишени, имитирующие вражеские командные пункты, транспортные узлы и колонны бронетехники.

Ранее в апреле телеканал показал стрельбу по цели управляемой ракетой и осколочным фугасным снарядом российского танка Т-80БВМ.

Су-25СМ является модификацией Су-25. Штурмовик получил обновленный комплекс бортового оборудования и радиолокационный прицельный комплекс, а также управляемые ракеты класса «воздух-воздух» малой и средней дальности. Первый модернизированный самолет был представлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС 2001.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Су-25СМ уничтожают «врага» в Челябинской области: кадры ударов
Удар Т-80БВМ по цели управляемой ракетой попал на видео
В Польше заявили о превосходстве МиГ-29 над F-16
В США заподозрили Россию и Китай в охоте за утонувшим F-35A
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0212 апреля
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»

Антигравитатор на колесах

Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
14:31Сегодня

США изменят орбиту луны

17:3313 апреля

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

12:53Сегодня

Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео

Наука и техника00:0314 апреля

Темная сила

Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
12:06Сегодня

SpaceX потеряла центральный блок Falcon Heavy

17:34 7 апреля

Появилось видео со стреляющим дровами российским Т-80

10:54Сегодня

«Морской старт» перебазируют от США к России

Наука и техника17:39 2 марта

«Многие считали, что мы занимаемся безнадежным делом»

Жизнь, достижения и наследие нобелевского лауреата Жореса Алферова
07:33Сегодня

Найдено средство против смертельных заболеваний мозга

16:54 6 апреля

Истребитель подбил сам себя на военных учениях

03:54Сегодня

Названа новая причина появления человека

Россия
«Это не какая-то российская беда»
Почему чиновники порой не слышат россиян и как им найти общий язык
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
«Мамы приносили мне выдержки из писаний»
В России хотят наказывать противников прививок. Что об этом думают врачи?
В Москве водитель автобуса потерял сознание за рулем и попал в аварию
Кадыров объявил о возвращении чеченцам доброго имени
Россиянам разрешили собирать мох и камыш
Кремль отреагировал на идею об упрощенном гражданстве для жителей Донбасса
Все материалы
Мир
Firefighters work at Notre-Dame Cathedral in Paris, France, April 16, 2019. A massive fire consumed the cathedral on Monday, gutting its roof and stunning France and the world. REUTERS/Benoit Tessier - RC1424844C00Собор Парижской Богоматери пережил пожар
Бушующее пламя потушили. Что удалось спасти?
Российский реванш
После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
«От здания ничего не останется»
Пожар в соборе Парижской Богоматери глазами очевидцев
Поджог Нотр-Дама сочли маловероятным
Часть задержанных в Южной Корее моряков вернулась в Россию
Священник рассказал о службе в Нотр-Даме во время пожара
Ученые из Белоруссии и Северной Кореи попали под авиаудар ВВС Израиля
Все материалы
Бывший СССР
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
На Украине сорвали покушение с вооруженным пулеметом пикапом
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко
Генпрокурор Украины пообещал Савченко дальнейшие преследования
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
В избирательных фондах Зеленского нашли криптовалюты из ДНР
Все материалы
Экономика
На новый уровень
В России стало больше налогов. Почему платежи не вырастут и всем станет только лучше?
Партнерский материал
«Искусственный интеллект — уже реальность»
Как роботы изменят представление россиян о времени
«Я все делаю с удовольствием»
Пенсионный возраст — не помеха для начала нового дела
Названы самые востребованные в России профессии
Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом
Дело арестованного в России инвестора из США начало разваливаться
Европа поможет Польше избавиться от «Газпрома»
Все материалы
Силовые структуры
«Папа, мы вернемся не скоро»
Россиянка с сыном пропали четыре года назад. Тайну их смерти убийцы готовы унести в могилу
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
Алимжан Тохтахунов«Вот он я, ни от кого не прячусь!»
Эксклюзивное интервью Алимжана Тохтахунова, также известного как Тайванчик
Суд отпустил из колонии бывшую студентку Караулову
Россияне устроили стрельбу по школьникам из автомобиля
Россиянка убила своего насильника и пошла под суд
В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет
Все материалы
Наука и техника
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
США изменят орбиту луны
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
SpaceX потеряла центральный блок Falcon Heavy
«Морской старт» перебазируют от США к России
Все материалы
Спорт
Хабиб близко
В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова
15-летняя фигуристка поделилась подробностями ухода от Плющенко
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом и признал его настоящим русским
Овечкина раскритиковали за драку с 19-летним россиянином
Овечкин прокомментировал нокаут 19-летнего соотечественника
Хабиб Нурмагомедов и Макс ХоллоуэйЗа спиной Хабиба
Два бойца готовы отобрать пояс у Нурмагомедова. У кого из них больше шансов?
Юный россиянин вызвал Овечкина на бой и отправился в нокаут
Все материалы
Культура
Между нами тает мед
Две подруги каждое лето встречались в башкирском селе. И не знали, что они сестры
Женщина, которая живет
Главной певице страны Алле Пугачевой — 70 лет
Владимир Волков«Я даже не знаю, как ищут партнеров»
Владимир Волков — об отказе Гребенщикову, работе с Курехиным и «АукцЫоном»
Анджелина Джоли поменяла фамилию
Серсея из «Игры престолов» пожаловалась на закадровый секс с одним из персонажей
Часть реликвий из собора Парижской Богоматери спасли
Отрывок из финала новых «Мстителей» утек в сеть
Все материалы
Интернет и СМИ
Пиратская Россия
 
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
«Иногда мне кажется, что это плохой сон»
Лучшие фотографы заглянули в лица людей, полные страданий и желания жить
Charlie Hebdo поиронизировал над пожаром в Нотр-Даме
«Россия 24» позвала игравшего Квазимодо актера рассказать о пожаре в Нотр-Даме
Первую серию «Игры престолов» посмотрело рекордное количество американцев
YouTube принял пожар в соборе Парижской Богоматери за теракты 11 сентября
Все материалы
Ценности
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
«Тут ехать пьяной в такси неприлично»
В этой стране мужчины слишком слабы, а женщины независимы. Одиночество ведет их в бары
«Игру престолов» воплотили в кроссовках
Обнажавшаяся в храмах модель обрадовалась пожару в Нотр-Даме
Найдена польза Меган Маркл для королевской семьи
Владельцы люксовой фирмы пожертвовали Нотр-Даму вдвое больше семьи миллиардера
Все материалы
Путешествия
Храм мракобесия и разума
Нотр-Дам Де Пари восхваляли, ненавидели и пытались уничтожить. Он стал символом Франции
Хозяйки пустыни
Кочевники хотят видеть своих жен дома. Но те уходят в горы ради денег
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Пассажирка кинула мелочь в двигатель самолета на удачу и оказалась в полиции
Хостелы в российских жилых домах запретили
Названы лучшие маршруты для путешествий на машине
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Все материалы
Из жизни
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Сказка наяву
Кто такая новая «Мисс Россия» и чем она живет
Проводники поезда потеряли собаку российской порноактрисы
Женщине посоветовали разорвать помолвку из-за поддельного кольца
Спасение упавшего под поезд слепого попало на видео
Лось привел полицию к украденной машине
Все материалы
Renault Arkana: реформа на платформе
Чем в Renault надеются заарканить российских покупателей
R8. Начало
Audi Avus — суперкар из Ингольштадта с деревянным мотором
Хайп
Ноздри на стероидах, китайская «приборка» — мы поездили на обновленной «семерке» BMW
Новая классика
Машины, которым в 2019 году исполняется 30 лет
«АвтоВАЗ» попросил придумать названия для новых моделей
Марка Buick показала в Шанхае ультрароскошный минивэн
Представлен первый электрический Aston Martin
Все материалы
Дом
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Диванные эксперты
Газон в доме, золотая паутина и диско 1980-х: как выглядят самые модные интерьеры мира
Частные дома в России стали дороже
Раскрыта стоимость самых дешевых домов Рублевки
Ипотечные каникулы задумали сделать массовыми
Ипотека перестала дорожать
Все материалы