Су-25СМ уничтожили «врага» под Челябинском

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Экипажи штурмовиков Су-25СМ в ходе учений в Челябинской области отработали уничтожение условного противника. Кадры упражнений опубликовала «Звезда».

В ходе учений было применено около сотни бомб и ракет, сбрасываемых с разных высот. В качестве целей выступали мишени, имитирующие вражеские командные пункты, транспортные узлы и колонны бронетехники.

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Ранее в апреле телеканал показал стрельбу по цели управляемой ракетой и осколочным фугасным снарядом российского танка Т-80БВМ.

Су-25СМ является модификацией Су-25. Штурмовик получил обновленный комплекс бортового оборудования и радиолокационный прицельный комплекс, а также управляемые ракеты класса «воздух-воздух» малой и средней дальности. Первый модернизированный самолет был представлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС 2001.

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