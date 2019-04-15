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В Польше заявили о превосходстве МиГ-29 над F-16

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Российские истребители превосходят американские по ряду параметров, заявил РИА Новости первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский.

«Я могу сказать, что российские самолеты не имеют равных себе в мире, если речь идет об авионике, аэродинамике. Раньше их двигатели и электроника были слабее. Сейчас МиГ-29 модернизирован и является полностью достойным соперником для F-16», — сказал собеседник.

По мнению космонавта, летавшего на советских МиГ-15, МиГ-21 и МиГ-29 и американских F-16 Fighting Falcon и F/A-18 Hornet, «Су-34 или ожидаемый МиГ-41 — это гениальные машины». «Они выполняют не только военные, но и цирковые фигуры. При соответствующем тактическом использовании такая маневренность очень нужна. Я очень жалею, что уже не будет возможности полетать на этих самолетах», — отметил Гермашевский.

Космический полет Гермашевского в качестве космонавта-исследователя состоялся в июне-июле 1978 года на космическом корабле «Союз-30» и орбитальной станции «Салют-6». В том же году летчик стал Героем Советского Союза. В 1981 году космонавт вошел в состав польского Военного совета национального спасения, противодействовавшему движению «Солидарность».

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