Первый Су-57 отдадут Крыму или Крымску

Первыми российские истребителя пятого поколения Су-57 получат 3-й смешанный авиационный полк 1-й смешанной авиационной дивизии (краснодарский Крымск) или 38-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии (севастопольский аэродром Бельбек), сообщили «Известиям» источники в Минобороны.

«В первую очередь новая техника поступает туда, где необходимо прикрывать опасное направление, а в частях и соединениях на вооружении находятся устаревшие модификации самолетов. Например, в Краснодарском крае на авиабазе в Крымске основной истребитель — уже устаревший Су-27. При этом обстановка в зоне ответственности этих самолетов достаточно напряженная», — сказал бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

В апреле Global Times написало, что Су-57 может представлять интерес для китайской стороны с технической, но не военной точки зрения.

В марте директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов заявил, что в настоящее время документы на экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57Э почти готовы.

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В феврале вице-президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести истребители Су-57 на внешний рынок.

В том же месяце заслуженный военный летчик России Владимир Попов сказал, что в настоящее время не принципиально, сколько серийных истребителей пятого поколения Су-57 с двигателями первого этапа получат ВКС России.

Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России не планирует серийно закупать машину. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.

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