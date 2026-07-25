Раскрыта цель атаки ВСУ на Тюмень

Жога заявил, что атака ВСУ на Тюмень носит пропагандистский характер

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тюменский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) была сделана ради пропаганды. Цель ВСУ раскрыл полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, передает ТАСС.

«Вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Атака носит пропагандистский характер, ведь сегодня Тюмень отмечает свое 440-летие», — заявил Жога.

Он добавил, что все ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. В настоящий момент принимаются меры по обеспечению безопасности местных жителей.

25 июля сообщалось, что на территории Тюменского НПЗ произошло возгорание в результате падения беспилотника ВСУ. Уточнялось, что на месте работают экстренные службы.

Перед этим стало известно, что ВСУ пытались атаковать Екатеринбург. Удар отразили, в результате падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание на стоянке. Пострадавших не было.