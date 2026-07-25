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13:45, 25 июля 2026Россия

Начавшийся после атаки БПЛА пожар на складах в российском городе потушили

Начавшийся из-за падения обломков БПЛА пожар на складах в Краснодаре потушили
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom  

Пожар на складах в городе Краснодаре, начавшийся из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 22 июля, потушили. Об этом 25 июля сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса. Возгорание произошло из-за падения обломков БПЛА ночью 22 июля», — говорится в сообщении оперштаба.

Его представители уточнили, что тушением занимались 125 человек, было задействовано 39 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал способ борьбы с массированными атаками беспилотников Вооруженных сил Украины.

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