Боня получила сообщение от команды Соловьева после совместного эфира

Боня рассказала, что Соловьев предложил ей вместе создать платформу для обращений граждан

Блогерша Виктория Боня получила сообщение от команды телеведущего Владимира Соловьева после их совместного эфира. В Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она рассказала, что журналист предложил ей вместе создать платформу для обращений граждан России к властям.

Боня опубликовала скриншот сообщения, которое ей прислали представители Соловьева. «Виктория, добрый день! Владимир обсудил с VK и "Макс" создание платформы для обращений граждан — мы готовы взяться за ее разработку. Однако прежде всего хотелось бы услышать ваше видение проекта: какой должна быть платформа, каким функционалом обладать?» — гласило послание.

Блогерша спросила у подписчиков, какой, по их мнению, должна быть эта платформа.

Совместный эфир Бони и Соловьева состоялся в конце апреля. В ходе разговора, транслировавшегося на канале «Соловьев LIVE», журналист предложил блогерше создать совместную платформу для сбора обращений россиян.