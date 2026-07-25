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13:55, 25 июля 2026 (обновлено: 14:14, 25 июля 2026)Интернет и СМИ

Боня получила сообщение от команды Соловьева после совместного эфира

Боня рассказала, что Соловьев предложил ей вместе создать платформу для обращений граждан
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогерша Виктория Боня получила сообщение от команды телеведущего Владимира Соловьева после их совместного эфира. В Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она рассказала, что журналист предложил ей вместе создать платформу для обращений граждан России к властям.

Боня опубликовала скриншот сообщения, которое ей прислали представители Соловьева. «Виктория, добрый день! Владимир обсудил с VK и "Макс" создание платформы для обращений граждан — мы готовы взяться за ее разработку. Однако прежде всего хотелось бы услышать ваше видение проекта: какой должна быть платформа, каким функционалом обладать?» — гласило послание.

Блогерша спросила у подписчиков, какой, по их мнению, должна быть эта платформа.

Совместный эфир Бони и Соловьева состоялся в конце апреля. В ходе разговора, транслировавшегося на канале «Соловьев LIVE», журналист предложил блогерше создать совместную платформу для сбора обращений россиян.

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